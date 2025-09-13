$41.310.10
12 сентября, 19:25 • 8492 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 17246 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 15273 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 25349 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 33508 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 31071 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 29162 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23276 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32472 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20433 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
В Киевской области мужчина поджег гараж с владельцем и автомобилем из-за отказа прикурить сигарету

Киев • УНН

 • 106 просмотра

В Киевской области мужчина поджег гараж, где находился владелец и его автомобиль. Пострадавший госпитализирован с отравлением угарным газом, злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

В Киевской области мужчина поджег гараж с владельцем и автомобилем из-за отказа прикурить сигарету

В Киевской области мужчина поджег гараж, где находился владелец и его автомобиль. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГУ Нацполиции Киевской области.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Коцюбинское Бучанского района.

Правоохранители установили, что между пострадавшим и 38-летним фигурантом произошел конфликт на почве внезапно возникших неприязненных отношений. В ответ на отказ оппонента поджечь сигарету, злоумышленник начал угрожать физической расправой и поджогом. Пострадавший, чтобы избежать опасности, заперся в собственном гараже, где находился его автомобиль Volkswagen Polo. Фигурант с помощью бумаги, которую нашел поблизости, поджег деревянные двери гаражного помещения, в котором находился владелец

- говорится в сообщении.

Указывается, что пожар ликвидировали спасатели ГСЧС. Огнем повреждены помещение гаража и автомобиль. Пострадавший госпитализирован с отравлением угарным газом. Правоохранители задержали мужчину на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи ... открыли уголовное производство по факту умышленного повреждения чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины). .,. За содеянное фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы

- добавили в полиции.

Напомним

На днях в селе Княжичи Киевской области водитель Lexus наехал на 9-летнюю девочку, которая шла по обочине. Ребенка госпитализировали с переломом и ушибами, у водителя обнаружили 2.2 промилле алкоголя.

В Польше депортировали украинца, который угрожал поджогом на видео01.09.25, 01:31 • 3277 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киевская область