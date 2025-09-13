В Киевской области мужчина поджег гараж с владельцем и автомобилем из-за отказа прикурить сигарету

В Киевской области мужчина поджег гараж, где находился владелец и его автомобиль. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГУ Нацполиции Киевской области.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Коцюбинское Бучанского района.

Правоохранители установили, что между пострадавшим и 38-летним фигурантом произошел конфликт на почве внезапно возникших неприязненных отношений. В ответ на отказ оппонента поджечь сигарету, злоумышленник начал угрожать физической расправой и поджогом. Пострадавший, чтобы избежать опасности, заперся в собственном гараже, где находился его автомобиль Volkswagen Polo. Фигурант с помощью бумаги, которую нашел поблизости, поджег деревянные двери гаражного помещения, в котором находился владелец

Указывается, что пожар ликвидировали спасатели ГСЧС. Огнем повреждены помещение гаража и автомобиль. Пострадавший госпитализирован с отравлением угарным газом. Правоохранители задержали мужчину на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи ... открыли уголовное производство по факту умышленного повреждения чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины). .,. За содеянное фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы