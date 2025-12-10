На кордоні України та Румунії запустили цифрову систему в’їзду/виїзду EES - ДПСУ

Фото: Visit Ukraine

На кордоні України і Румунії запрацювала цифрова система в’їзду/виїзду EES. Наразі ця система працює у трьох контрольно-пропускних пунктах, повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Деталі

Йдеться про пункти "Дяківці - Раковці", "Красноїльськ - Вікову де Сус" та "Дякове - Халмеу" - там вже вносять установчі та біометричні дані. КПП "Порубне - Сірет" приєднається 9 січня 2026 року.

Водночас ця система працює з 12 жовтня на КПП "Солотвино – Сігету-Мармацієй".

Решта пунктів пропуску Румунії підключать до EES з 10 березня 2026-го року - заявили в ДПСУ.

Додатково

Система Entry/Exit System (EES) - це нова європейська автоматизована система реєстрації для громадян третіх країн, що не входять до ЄС, які здійснюють короткострокові поїздки до Шенгенської зони.

Процедура включає сканування паспорта, фотографування та зняття відбитків пальців громадян третіх країн (для дітей до 12 років – без відбитків). Під час першого перетину створюється цифровий запис, далі дані звірятимуть автоматично.

Як зазначили в ДПСУ, система EES має пришвидшити контроль, підвищити безпеку та точність обліку перебування в ЄС. Порядок перетину кордону для громадян залишається незмінним.

Нагадаємо

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що інформація ООН та Євростату про різке зростання кількості українців, які залишили країну восени, не підтверджується.