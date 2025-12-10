$42.180.11
11:35
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
На границе Украины и Румынии запустили цифровую систему въезда/выезда EES - ГПСУ

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Цифровая система въезда/выезда EES заработала в трех пунктах пропуска. Она регистрирует установочные и биометрические данные граждан третьих стран, въезжающих в Шенгенскую зону.

На границе Украины и Румынии запустили цифровую систему въезда/выезда EES - ГПСУ
Фото: Visit Ukraine

На границе Украины и Румынии заработала цифровая система въезда/выезда EES. Сейчас эта система работает в трех контрольно-пропускных пунктах, сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Детали

Речь идет о пунктах "Дьяковцы - Раковцы", "Красноильск - Викову де Сус" и "Дьяково - Халмеу" - там уже вносят учредительные и биометрические данные. КПП "Порубное - Сирет" присоединится 9 января 2026 года.

В то же время эта система работает с 12 октября на КПП "Солотвино – Сигету-Мармацией".

Остальные пункты пропуска Румынии подключат к EES с 10 марта 2026 года

- заявили в ГПСУ.

Дополнительно

Система Entry/Exit System (EES) - это новая европейская автоматизированная система регистрации для граждан третьих стран, не входящих в ЕС, которые совершают краткосрочные поездки в Шенгенскую зону.

Процедура включает сканирование паспорта, фотографирование и снятие отпечатков пальцев граждан третьих стран (для детей до 12 лет – без отпечатков). Во время первого пересечения создается цифровая запись, далее данные будут сверяться автоматически.

Как отметили в ГПСУ, система EES должна ускорить контроль, повысить безопасность и точность учета пребывания в ЕС. Порядок пересечения границы для граждан остается неизменным.

Напомним

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что информация ООН и Евростата о резком росте количества украинцев, покинувших страну осенью, не подтверждается.

Евгений Устименко

ОбществоНовости МираТехнологииНаши за границей
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Организация Объединенных Наций
Румыния
Украина