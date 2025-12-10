На границе Украины и Румынии запустили цифровую систему въезда/выезда EES - ГПСУ

Фото: Visit Ukraine

На границе Украины и Румынии заработала цифровая система въезда/выезда EES. Сейчас эта система работает в трех контрольно-пропускных пунктах, сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Детали

Речь идет о пунктах "Дьяковцы - Раковцы", "Красноильск - Викову де Сус" и "Дьяково - Халмеу" - там уже вносят учредительные и биометрические данные. КПП "Порубное - Сирет" присоединится 9 января 2026 года.

В то же время эта система работает с 12 октября на КПП "Солотвино – Сигету-Мармацией".

Остальные пункты пропуска Румынии подключат к EES с 10 марта 2026 года - заявили в ГПСУ.

Дополнительно

Система Entry/Exit System (EES) - это новая европейская автоматизированная система регистрации для граждан третьих стран, не входящих в ЕС, которые совершают краткосрочные поездки в Шенгенскую зону.

Процедура включает сканирование паспорта, фотографирование и снятие отпечатков пальцев граждан третьих стран (для детей до 12 лет – без отпечатков). Во время первого пересечения создается цифровая запись, далее данные будут сверяться автоматически.

Как отметили в ГПСУ, система EES должна ускорить контроль, повысить безопасность и точность учета пребывания в ЕС. Порядок пересечения границы для граждан остается неизменным.

Напомним

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что информация ООН и Евростата о резком росте количества украинцев, покинувших страну осенью, не подтверждается.