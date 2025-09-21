На Кіровоградщині затримали стрільця, який поранив двох поліцейських
Київ • УНН
На Кіровоградщині затримали чоловіка 1979 року народження, який поранив двох поліцейських. Один правоохоронець у тяжкому стані, іншому надано медичну допомогу.
У неділю, 21 вересня, правоохоронці затримали мешканця Кіровоградської області, який учора відкрив вогонь по поліцейських і поранив двох із них. Про це повідомляє Нацполіція України, пише УНН.
Деталі
Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що в поліцейських стріляв житель Новоукраїнського району.
Один із поранених правоохоронців перебуває у тяжкому стані. Іншому, з пораненням руки, надано медичну допомогу, його стан стабільний.
В області була введена спецоперація. Оперативники, слідчі, співробітники кримінального аналізу, кінологи, патрульні — усі працювали як одна команда. І результат є: нападника, місцевого жителя 1979 року народження, затримано. У нього вилучено перероблений кустарним способом револьвер, боєприпаси, порох та інші речові докази
Нагадаємо
20 вересня у селі Піщаний Брід місцевий житель поранив двох поліцейських, відкривши вогонь під час перевірки документів. Начальник СРПП отримав поранення в живіт, а його напарник — в руку.