На Кіровоградщині затримали стрільця, який поранив двох поліцейських

Ексклюзив
12:26 • 9524 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 18143 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 32410 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 38487 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 50042 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 49559 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 71713 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 80519 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 61945 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 57206 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Железняк про витік даних близько 20 млн українців: старий злив, з старого витоку бази "Дія" 21 вересня, 07:23 • 10000 перегляди
Мінус три гвинтокрили Мі-8 і РЛС: бійці ГУР провели успішну операцію у КримуVideo21 вересня, 07:58 • 4374 перегляди
рф випустила по Україні понад 1,5 тис. дронів та 50 ракет за тиждень - Зеленський21 вересня, 08:20 • 4890 перегляди
російського генерала лапіна звільнили з армії: яку нову посаду він отримав21 вересня, 10:36 • 8370 перегляди
Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини 15:52 • 10967 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 32400 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 29316 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 71708 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 80513 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 84459 перегляди
УНН Lite
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 68146 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 84467 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 38327 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 38885 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 40653 перегляди
МіГ-31
TikTok
Fox News
Безпілотний літальний апарат
На Кіровоградщині затримали стрільця, який поранив двох поліцейських

Київ • УНН

 • 64 перегляди

На Кіровоградщині затримали чоловіка 1979 року народження, який поранив двох поліцейських. Один правоохоронець у тяжкому стані, іншому надано медичну допомогу.

На Кіровоградщині затримали стрільця, який поранив двох поліцейських

У неділю, 21 вересня, правоохоронці затримали мешканця Кіровоградської області, який учора відкрив вогонь по поліцейських і поранив двох із них. Про це повідомляє Нацполіція України, пише УНН.

Деталі

Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що в поліцейських стріляв житель Новоукраїнського району.

Один із поранених правоохоронців перебуває у тяжкому стані. Іншому, з пораненням руки, надано медичну допомогу, його стан стабільний.

В області була введена спецоперація. Оперативники, слідчі, співробітники кримінального аналізу, кінологи, патрульні — усі працювали як одна команда. І результат є: нападника, місцевого жителя 1979 року народження, затримано. У нього вилучено перероблений кустарним способом револьвер, боєприпаси, порох та інші речові докази

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

20 вересня у селі Піщаний Брід місцевий житель поранив двох поліцейських, відкривши вогонь під час перевірки документів. Начальник СРПП отримав поранення в живіт, а його напарник — в руку.

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Кіровоградська область