На Кіровоградщині чоловік відкрив вогонь по поліцейських: є поранені, введено спецоперацію для пошуку стрільця
Київ • УНН
У селі Піщаний Брід місцевий житель поранив двох поліцейських, відкривши вогонь під час перевірки документів. Начальник СРПП отримав поранення в живіт, а його напарник — в руку.
У селі на Кіровоградщині під час перевірки документів місцевий житель відкрив вогонь у бік поліцейських, передає УНН із посиланням на поліцію Кіровоградської області.
Деталі
Повідомлення про стрільбу у селі Піщаний Брід надійшло о 16:03.
Під час перевірки документів у місцевого жителя він відкрив вогонь з невстановленої зброї у бік поліцейських.
Внаслідок стрілянини начальник СРПП отримав вогнепальне поранення у живіт, а його напарник — поранення руки.
На цей час вживаються заходи із затримання нападника. У регіоні введено спеціальну поліцейську операцію