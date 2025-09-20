На Кіровоградщині чоловік відкрив вогонь по поліцейських: є поранені, введено спецоперацію для пошуку стрільця

$41.250.05
13:11
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
10:19
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ворог атакував Миколаївщину балістикою, дронами-камікадзе та FPV-дронами: що відомо 20 вересня, 04:58
Польща піднімала винищувачі через нічну атаку рф на Україну 20 вересня, 06:16
Генштаб підтвердив ураження Саратовського і Новокуйбишевського НПЗ, ЛВДС "Самара" у рф 20 вересня, 06:59
Кібератака паралізувала роботу аеропортів Європи: є затримки та скасування рейсів 20 вересня, 08:02
Атака рф на Київщину зачепила три райони: показали наслідки 20 вересня, 08:13
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети 20 вересня, 04:00
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі 19 вересня, 14:24
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
Ексклюзив
19 вересня, 12:05
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
Ексклюзив
19 вересня, 11:23
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Сергій Лисак
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Київська область
Європа
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними 19 вересня, 16:00
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі 19 вересня, 14:24
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ 19 вересня, 14:03
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ 19 вересня, 10:57
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році 19 вересня, 10:18
МіГ-31
Facebook
TikTok
Bild
The Guardian

На Кіровоградщині чоловік відкрив вогонь по поліцейських: є поранені, введено спецоперацію для пошуку стрільця

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У селі Піщаний Брід місцевий житель поранив двох поліцейських, відкривши вогонь під час перевірки документів. Начальник СРПП отримав поранення в живіт, а його напарник — в руку.

На Кіровоградщині чоловік відкрив вогонь по поліцейських: є поранені, введено спецоперацію для пошуку стрільця

У селі на Кіровоградщині під час перевірки документів місцевий житель відкрив вогонь у бік поліцейських, передає УНН із посиланням на поліцію Кіровоградської області.

Деталі

Повідомлення про стрільбу у селі Піщаний Брід надійшло о 16:03.

Під час перевірки документів у місцевого жителя він відкрив вогонь з невстановленої зброї у бік поліцейських. 

Стрілянина в автосервісі на Львівщині: є загиблі12.09.25, 13:48 • 2651 перегляд

Внаслідок стрілянини начальник СРПП отримав вогнепальне поранення у живіт, а його напарник — поранення руки.

На цей час вживаються заходи із затримання нападника. У регіоні введено спеціальну поліцейську операцію 

- йдеться у повідомленні.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Кіровоградська область