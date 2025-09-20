$41.250.05
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 20593 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 41082 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 47875 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 48654 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 41227 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 50163 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 63633 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 34007 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 52035 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
В Кировоградской области мужчина открыл огонь по полицейским: есть раненые, введена спецоперация по поиску стрелка

Киев • УНН

 • 92 просмотра

В селе Песчаный Брод местный житель ранил двух полицейских, открыв огонь во время проверки документов. Начальник СРПП получил ранение в живот, а его напарник — в руку.

В Кировоградской области мужчина открыл огонь по полицейским: есть раненые, введена спецоперация по поиску стрелка

В селе Кировоградской области во время проверки документов местный житель открыл огонь в сторону полицейских, передает УНН со ссылкой на полицию Кировоградской области.

Детали

Сообщение о стрельбе в селе Песчаный Брод поступило в 16:03.

Во время проверки документов у местного жителя он открыл огонь из неустановленного оружия в сторону полицейских.

Стрельба в автосервисе на Львовщине: есть погибшие12.09.25, 13:48 • 2651 просмотр

В результате стрельбы начальник СРПП получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник — ранение руки.

В настоящее время принимаются меры по задержанию нападавшего. В регионе введена специальная полицейская операция

- говорится в сообщении.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Кировоградская область