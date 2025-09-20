В Кировоградской области мужчина открыл огонь по полицейским: есть раненые, введена спецоперация по поиску стрелка

В селе Кировоградской области во время проверки документов местный житель открыл огонь в сторону полицейских, передает УНН со ссылкой на полицию Кировоградской области.

Сообщение о стрельбе в селе Песчаный Брод поступило в 16:03.

Во время проверки документов у местного жителя он открыл огонь из неустановленного оружия в сторону полицейских.

Стрельба в автосервисе на Львовщине: есть погибшие

В результате стрельбы начальник СРПП получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник — ранение руки.

В настоящее время принимаются меры по задержанию нападавшего. В регионе введена специальная полицейская операция