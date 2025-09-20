В Кировоградской области мужчина открыл огонь по полицейским: есть раненые, введена спецоперация по поиску стрелка
Киев • УНН
В селе Песчаный Брод местный житель ранил двух полицейских, открыв огонь во время проверки документов. Начальник СРПП получил ранение в живот, а его напарник — в руку.
В селе Кировоградской области во время проверки документов местный житель открыл огонь в сторону полицейских, передает УНН со ссылкой на полицию Кировоградской области.
Детали
Сообщение о стрельбе в селе Песчаный Брод поступило в 16:03.
Во время проверки документов у местного жителя он открыл огонь из неустановленного оружия в сторону полицейских.
В результате стрельбы начальник СРПП получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник — ранение руки.
В настоящее время принимаются меры по задержанию нападавшего. В регионе введена специальная полицейская операция