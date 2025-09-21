$41.250.00
Эксклюзив
12:26 • 9352 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 17938 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 32186 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 38371 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 49519 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 71590 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 80415 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 61926 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 57191 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 50265 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
В Кировоградской области задержали стрелка, ранившего двух полицейских

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В Кировоградской области задержали мужчину 1979 года рождения, ранившего двух полицейских. Один правоохранитель в тяжелом состоянии, другому оказана медицинская помощь.

В Кировоградской области задержали стрелка, ранившего двух полицейских

В воскресенье, 21 сентября, правоохранители задержали жителя Кировоградской области, который вчера открыл огонь по полицейским и ранил двух из них. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Подробности

Глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что в полицейских стрелял житель Новоукраинского района.

Один из раненых правоохранителей находится в тяжелом состоянии. Другому, с ранением руки, оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.

В области была введена спецоперация. Оперативники, следователи, сотрудники криминального анализа, кинологи, патрульные — все работали как одна команда. И результат есть: нападавший, местный житель 1979 года рождения, задержан. У него изъят переделанный кустарным способом револьвер, боеприпасы, порох и другие вещественные доказательства

- говорится в сообщении.

Напомним

20 сентября в селе Песчаный Брод местный житель ранил двух полицейских, открыв огонь во время проверки документов. Начальник СРПП получил ранение в живот, а его напарник — в руку.

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Кировоградская область