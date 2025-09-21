В Кировоградской области задержали стрелка, ранившего двух полицейских

В воскресенье, 21 сентября, правоохранители задержали жителя Кировоградской области, который вчера открыл огонь по полицейским и ранил двух из них. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Подробности

Глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что в полицейских стрелял житель Новоукраинского района.

Один из раненых правоохранителей находится в тяжелом состоянии. Другому, с ранением руки, оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.

В области была введена спецоперация. Оперативники, следователи, сотрудники криминального анализа, кинологи, патрульные — все работали как одна команда. И результат есть: нападавший, местный житель 1979 года рождения, задержан. У него изъят переделанный кустарным способом револьвер, боеприпасы, порох и другие вещественные доказательства - говорится в сообщении.

Напомним

20 сентября в селе Песчаный Брод местный житель ранил двух полицейских, открыв огонь во время проверки документов. Начальник СРПП получил ранение в живот, а его напарник — в руку.