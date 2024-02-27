На Хмельниччині вночі знищили ворожий БпЛА: без постраждалих та пошкоджень
Київ • УНН
Вночі над Хмельницькою областю України було знищено ворожий безпілотник, жертв та матеріальних збитків не зафіксовано.
У Хмельницькій області вночі знищили ворожий БпЛА, місце падіння його уламків ще встановлюється. Постраждалих та пошкодження майна не фіксували, повідомили у вівторок у Хмельницькій ОВА, пише УНН.
Сьогодні, під час сигналу "Повітряна тривога", на території Хмельницької області повітряні сили України знищили ворожий БпЛА
Як зазначається, наразі встановлюється місце падіння уламків.
Повідомлень про постраждалих або пошкодження майна не надходило.
Доповнення
У понеділок ввечері, 26 лютого, у Повітряних силах повідомляли про невизначені БпЛА, які прямували у напрямку Хмельницького від кордону з Молдовою .
Під час оголошеної повітряної тривоги в області лунали вибухи.
Додамо
У ніч на 27 лютого під час російської атаки безпілотників один із "шахедів" пролетів над територією сусідньої Молдови.