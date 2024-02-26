На Хмельниччині лунають вибухи
Київ • УНН
Вибухи пролунали в Хмельницькій області під час повітряної тривоги 26 лютого після того, як, за повідомленнями, російські безпілотники завдали удару по цій місцевості.
У понеділок ввечері, 26 лютого, на Хмельниччині прогриміли вибухи під час оголошеної повітряної тривоги, повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
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Раніше Повітряні Сили попереджали, що БпЛА рухаються у напрямку Хмельницького.
Повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили о 22:55.
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