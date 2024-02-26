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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Хмельницкой области раздаются взрывы

В Хмельницкой области раздаются взрывы

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 21:37  •  20189 просмотра

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Взрывы прогремели в Хмельницкой области во время воздушной тревоги 26 февраля после того, как, по сообщениям, российские беспилотники нанесли удар по этой местности.

В понедельник вечером, 26 февраля, в Хмельницкой области прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги, сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.

Детали

Ранее Воздушные Силы предупреждали, что российские войска в очередной раз нанесли удары по области беспилотниками.

Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 22:55.

В центре Херсона взрывы, жителей призывают прятаться в укрытия - МВА26 февраля 2024, 15:26 • 22955 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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В Хмельницкой области раздаются взрывы

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В Хмельницкой области раздаются взрывы

В Белом доме призвали Венгрию быстро завершить ратификацию вступления Швеции в НАТО

Белый дом призвал Венгрию быстро завершить ратификацию вступления Швеции в НАТО после того, как венгерский парламент ратифицировал заявку Швеции, устранив последнее серьезное препятствие на пути к членству.

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В Белом доме призвали Венгрию быстро завершить ратификацию вступления Швеции в НАТО

На Днепропетровщине сбили две крылатые ракеты

Украинские силы противовоздушной обороны сбили две российские крылатые ракеты в Днепропетровской области 26 февраля.

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На Днепропетровщине сбили две крылатые ракеты

В России заявили о якобы сбитии шести снарядов РСЗО "Град"

Российская противовоздушная оборона якобы сбила шесть ракет "Град" у границы Белгородской области с Украиной 14 апреля, согласно сообщению Минобороны России.

Война •   •  18056 просмотра
В России заявили о якобы сбитии шести снарядов РСЗО "Град"

Дело Гринкевичей: суд продлил содержание под стражей старшему Гринкевичу

Суд продлил меру пресечения львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, который фигурирует в делах о попытке подкупа сотрудника ГБР и поставки некачественной одежды для ВСУ, оставив его под стражей до 29 марта.

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Дело Гринкевичей: суд продлил содержание под стражей старшему Гринкевичу

В Венгрии парламент избрал нового президента

Парламент Венгрии подавляющим большинством голосов избрал главу Конституционного суда Тамаша Шуйока новым президентом страны - 134 голоса "за" и 5 "против".

Новости Мира •   •  13974 просмотра
В Венгрии парламент избрал нового президента

В НАТО утвердили заявку Украины в присоединении к инициативе Federated Mission Networking

Североатлантический совет одобрил заявку Украины на вступление в Federated Mission Networking в качестве аффилированного члена, что позволит Украине участвовать в принятии решений и будет способствовать выполнению требований оперативной совместимости между странами-партнерами.

Война •   •  17261 просмотра
В НАТО утвердили заявку Украины в присоединении к инициативе Federated Mission Networking

Снаряды, дроны и системы разминирования: Германия передала Украине новую военную помощь

Германия объявила, что пришлет Украине артиллерийские снаряды, беспилотники, машины для разминирования и другую военную помощь, включая бронетехнику и оборудование для борьбы с беспилотниками.

Война •   •  14018 просмотра
Снаряды, дроны и системы разминирования: Германия передала Украине новую военную помощь

На Днепропетровщине сбили вражеский дрон - ОВА

Украинские военнослужащие оперативно-тактической группировки "Восток" сбили российский беспилотник в Новомосковском районе Днепропетровской области, о чем сообщил глава областной военной администрации.

Война •   •  12660 просмотра
На Днепропетровщине сбили вражеский дрон - ОВА

Встречи европейских лидеров в Париже: "россия не может и не должна выиграть эту войну"

По словам Макрона, Россия не может и не должна выиграть эту войну в Украине, ради самой Украины и коллективной безопасности Европы.

Война •   •  18378 просмотра
Встречи европейских лидеров в Париже: "россия не может и не должна выиграть эту войну"