В Хмельницкой области ночью уничтожили вражеский БпЛА: без пострадавших и повреждений
Ночью над Хмельницкой областью Украины был уничтожен вражеский беспилотник, жертв и материального ущерба не зафиксировано.
Из-за российских обстрелов на Харьковщине повреждены образовательное учреждение и фермерское хозяйство
В результате российских обстрелов в Харьковской области было повреждено учебное заведение в селе Довжик и фермерское хозяйство в селе Куриловка.
россияне попали в критическую инфраструктуру в Херсоне, за сутки в области трое раненых - ОВА
Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые дома и объекты критической инфраструктуры, а также ранив трех человек.
На Полтавщине ночью обломки вражеского БпЛА повредили электролинию: есть проблемы со светом
Обломки вражеского беспилотника ночью повредили линию электропередач в Полтавской области, оставив без света более 200 домохозяйств и предприятий.
В Нигерии состоялся показ фильма "20 дней в Мариуполе"
Показ документального фильма "20 дней в Мариуполе", номинированного на премию "Оскар", состоялся в Абудже, Нигерия, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, с целью показать нигерийцам правду о военных преступлениях России.
Дрон россиян во время атаки залетел на территорию Молдовы
Российский беспилотник вторгся в воздушное пространство Молдовы во время нападения на Украину 27 февраля и был уничтожен украинскими средствами противовоздушной обороны.
Еще плюс 850 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 411 550 человек личного состава и 6556 танков.
Украинская ПВО уничтожила 11 из 13 шахедов и две авиационные ракеты
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 11 иранских ударных беспилотников "Шахид" и две российские ракеты воздушного базирования во время ночных атак в нескольких регионах.
На Днепропетровщине россияне обстреляли лицей в Днепропетровской области
Россияне обстреляли лицей в Днепропетровской области Украины, повредив его выбитыми окнами, но никто не пострадал.
На Запорожье два человека ранены в результате артиллерийского обстрела врага
В Запорожье в результате российского артиллерийского обстрела были ранены двое пожилых мужчин.