В Хмельницкой области ночью уничтожили вражеский БпЛА: без пострадавших и повреждений

В Хмельницкой области ночью уничтожили вражеский БпЛА, место падения его обломков еще устанавливается. Пострадавших и повреждения имущества не фиксировали, сообщили во вторник в Хмельницкой ОВА, пишет УНН.

Сегодня, во время сигнала "Воздушная тревога", на территории Хмельницкой области воздушные силы Украины уничтожили вражеский БпЛА - говорится в сообщении ОВА.

Как отмечается, сейчас устанавливается место падения обломков.

Сообщений о пострадавших или повреждении имущества не поступало.

Дополнение

В понедельник вечером, 26 февраля, в Воздушных силах сообщали о неопределенных БпЛА, которые направлялись в направлении Хмельницкого от границы с Молдовой.

Во время объявленной воздушной тревоги в области раздавались взрывы.

Добавим

В ночь на 27 февраля во время российской атаки беспилотников один из "шахедов" пролетел над территорией соседней Молдовы.