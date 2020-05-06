На Хмельниччині зафіксували 143 випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Станом на вечір 6 травня у Хмельницькій області зареєстровано 143 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Хмельницька ОДА, передає УНН.
"Станом на 19-00 6 травня в Хмельницькій області зареєстровано 143 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них: 35 одужало, 7 летальних випадків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на вечір виявлено 3 нових випадки у мешканців Нетішина та 2 у Білогірському районі (хворі - з числа контактних осіб, лікуються амбулаторно).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 327 — летальні.
Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.