В Хмельницкой области зафиксировали 143 случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. По состоянию на вечер 6 мая во Хмельницкой области зарегистрировано 143 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Хмельницкая ОГА, передает УНН.
“По состоянию на 19-00 6 мая в Хмельницкой области зарегистрировано 143 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Из них 35 выздоровели, 7 летальных случаев”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на вечер выявлено 3 новых случая у жителей Нетишина и 2 в Белогорском районе (больные — из числа контактных лиц, лечатся амбулаторно).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 327 — летальные.
В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.