На Херсонщині від початку року через дронові атаки рф загинули 90 людей, серед них дитина
Київ • УНН
Від початку 2025 року на Херсонщині 89 дорослих та одна дитина загинули, 893 особи, включно з 14 дітьми, отримали поранення внаслідок атак російських безпілотників. За останню добу четверо постраждалих мають мінно-вибухові травми.
Від початку 2025 року через атаки російських безпілотників загинули 89 дорослих людей одна дитина. Поранення отримали 893 людини, серед них 14 дітей, пише УНН з посиланням на Херсонську ОВА.
Деталі
Щодня місцеве населення потерпає від ворожих атак, втім найбільшу загрозу становлять дрони окупантів - БПЛА навмисно переслідують людей, тримаючи їх у постійному страху. Тільки від початку 2025 року на Херсонщині через російські дронові атаки загинули 89 дорослих та однорічний хлопчик. Ще 893 людей, серед яких 14 дітей, дістали поранення
Також зазначається, що лише за останню добу є вже чотири постраждалих з мінно-вибуховими травмами.
За останню добу вже були чотири постраждалі з мінно-вибуховими травмами. Тенденцію до зменшення таких випадків, на жаль, не спостерігаємо. З п’ятдесяти хворих, які зараз перебувають на лікуванні у відділенні з МВТ - половина
Доповнення
Увечері 3 серпня 23-річна мешканка Херсона отримала вибухову травму внаслідок атаки російського БПЛА. Постраждалу доставили до лікарні.
Впродовж доби Херсонська область зазнала обстрілів, авіаударів та атак дронів. Загинули дві людини, десять отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.