На Херсонщине с начала года из-за атак российских дронов погибли 90 человек, среди них ребенок

Эксклюзив
14:11 • 5610 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
12:15 • 35203 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 38494 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 62326 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 86253 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 64542 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 43130 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 44326 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 55977 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55788 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указовPhoto7 августа, 05:55 • 44190 просмотра
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo7 августа, 08:55 • 43256 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 62716 просмотра
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа11:42 • 15296 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 28244 просмотра
публикации
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo13:59 • 11926 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 28691 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
12:15 • 35223 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11:55 • 38511 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 63263 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Фридрих Мерц
Марко Рубио
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Закарпатская область
Крым
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 63275 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 119996 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 130116 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 122112 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 133474 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Ми-8
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Lockheed Martin F-35 Lightning II

На Херсонщине с начала года из-за атак российских дронов погибли 90 человек, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 660 просмотра

С начала 2025 года на Херсонщине 89 взрослых и один ребенок погибли, 893 человека, включая 14 детей, получили ранения в результате атак российских беспилотников. За последние сутки четверо пострадавших имеют минно-взрывные травмы.

На Херсонщине с начала года из-за атак российских дронов погибли 90 человек, среди них ребенок

С начала 2025 года в результате атак российских беспилотников погибли 89 взрослых и один ребенок. Ранения получили 893 человека, среди них 14 детей, пишет УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Детали

Ежедневно местное население страдает от вражеских атак, однако наибольшую угрозу представляют дроны оккупантов - БПЛА намеренно преследуют людей, держа их в постоянном страхе. Только с начала 2025 года на Херсонщине из-за российских дроновых атак погибли 89 взрослых и годовалый мальчик. Еще 893 человека, среди которых 14 детей, получили ранения

- говорится в сообщении.

Также отмечается, что только за последние сутки уже есть четыре пострадавших с минно-взрывными травмами.

За последние сутки уже было четыре пострадавших с минно-взрывными травмами. Тенденцию к уменьшению таких случаев, к сожалению, не наблюдаем. Из пятидесяти больных, которые сейчас находятся на лечении в отделении с МВТ - половина

- рассказал заведующий хирургическим отделением городской клинической больницы Виталий Хомуха.

Дополнение

Вечером 3 августа 23-летняя жительница Херсона получила взрывную травму в результате атаки российского БПЛА. Пострадавшую доставили в больницу.

В течение суток Херсонская область подверглась обстрелам, авиаударам и атакам дронов. Погибли два человека, десять получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Павел Зинченко

ОбществоВойна
Херсонская область
Беспилотный летательный аппарат
Херсон