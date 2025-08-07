На Херсонщине с начала года из-за атак российских дронов погибли 90 человек, среди них ребенок
Киев • УНН
С начала 2025 года на Херсонщине 89 взрослых и один ребенок погибли, 893 человека, включая 14 детей, получили ранения в результате атак российских беспилотников. За последние сутки четверо пострадавших имеют минно-взрывные травмы.
Детали
Также отмечается, что только за последние сутки уже есть четыре пострадавших с минно-взрывными травмами.
За последние сутки уже было четыре пострадавших с минно-взрывными травмами.
Дополнение
Вечером 3 августа 23-летняя жительница Херсона получила взрывную травму в результате атаки российского БПЛА. Пострадавшую доставили в больницу.
В течение суток Херсонская область подверглась обстрелам, авиаударам и атакам дронов. Погибли два человека, десять получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура.