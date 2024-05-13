На Харківщині виникла масштабна пожежа: горів склад площею 1500 кв.м
Київ • УНН
У селі Васищево Харківської області загорілася виробничо-складська будівля площею 1500 квадратних метрів, для гасіння пожежі знадобилося 10 пожежних машин та 60 рятувальників.
У селищі Васищево Харківської області у ніч 13 травня загорілась виробничо-складська будівля на загальній площі 1500 кв.м. Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.
"Уночі в с. Васищево сталося займання у виробничо-складській будівлі на загальній площі 1500 кв.м. Наразі пожежу ліквідовано. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Причина загорання з’ясовується.
Як зазначається, до гасіння пожежі залучалися 10 пожежних автоцистерн та 60 осіб особового складу ДСНС.
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