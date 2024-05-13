На Харьковщине возник масштабный пожар: горел склад площадью 1500 кв.м

В поселке Васищево Харьковской области в ночь 13 мая загорелось производственно-складское здание на общей площади 1500 кв.м. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.

"Ночью в с. Васищево произошло возгорание в производственно-складском здании на общей площади 1500 кв.м. Сейчас пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ГСЧС.

Причина возгорания выясняется.

Как отмечается, к тушению пожара привлекались 10 пожарных автоцистерн и 60 человек личного состава ГСЧС.

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