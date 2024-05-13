В Запорожье ликвидирован пожар на открытой территории общей площадью 6 га

В Запорожье ликвидирован пожар, который возник на открытой территории. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В Запорожье 12 мая спасателям удалось ликвидировать огонь в трех очагах возгорания, при этом общая площадь повреждения составила 6 гектаров.

Ликвидация пожара осложнялась сильными порывами ветра до 10 м/с, которые способствовали распространению пламени.

Кроме того, особенности рельефа местности затрудняли доступ пожарной технике к очагам возгораний. Поэтому спасатели решили действовать пешим ходом, используя ранцевые огнетушители и подручные средства.

На ликвидацию пожара были привлечены 54 спасателя и 13 единиц техники, среди которых был даже болотоход "Богун". Также от Запорожского лесничества ГП "Леса Украины" присоединились 5 сотрудников и 2 единицы техники.

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