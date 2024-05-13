У Запоріжжі ліквідовано пожежу на відкритій території загальною площею 6 га
Київ • УНН
Рятувальники загасили три пожежі на площі 6 гектарів у Запоріжжі, причому сильний вітер і складний рельєф місцевості ускладнювали боротьбу з вогнем.
У Запоріжжі ліквідовано пожежу, яка виникла на відкритій території. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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У Запоріжжі 12 травня рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь у трьох осередках загоряння, при цьому загальна площа пошкодження склала 6 гектарів.
Ліквідація пожежі ускладнювалася сильними поривами вітру до 10 м/с, які сприяли поширенню полум'я.
Крім того, особливості рельєфу місцевості ускладнювали доступ пожежній техніці до осередків загорянь. Тому рятувальники вирішили діяти пішим ходом, використовуючи ранцеві вогнегасники та підручні засоби.
На ліквідацію пожежі були залучені 54 рятувальники та 13 одиниць техніки, серед яких був навіть болотохід "Богун". Також від Запорізького лісництва ДП "Ліси України" долучилися 5 співробітників та 2 одиниці техніки.
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