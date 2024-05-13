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У Запоріжжі ліквідовано пожежу на відкритій території загальною площею 6 га

У Запоріжжі ліквідовано пожежу на відкритій території загальною площею 6 га

Київ • УНН

 • 28483 перегляди

Рятувальники загасили три пожежі на площі 6 гектарів у Запоріжжі, причому сильний вітер і складний рельєф місцевості ускладнювали боротьбу з вогнем.

У Запоріжжі ліквідовано пожежу, яка виникла на відкритій території. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

У Запоріжжі 12 травня рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь у трьох осередках загоряння, при цьому загальна площа пошкодження склала 6 гектарів.

Ліквідація пожежі ускладнювалася сильними поривами вітру до 10 м/с, які сприяли поширенню полум'я.

Крім того, особливості рельєфу місцевості ускладнювали доступ пожежній техніці до осередків загорянь. Тому рятувальники вирішили діяти пішим ходом, використовуючи ранцеві вогнегасники та підручні засоби.

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На ліквідацію пожежі були залучені 54 рятувальники та 13 одиниць техніки, серед яких був навіть болотохід "Богун". Також від Запорізького лісництва ДП "Ліси України" долучилися 5 співробітників та 2 одиниці техніки.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
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