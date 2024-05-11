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Пожежа в Одесі: вогнеборці ліквідували загорання на 900 кв. м

Пожежа в Одесі: вогнеборці ліквідували загорання на 900 кв. м

Київ • УНН

 • 28165 перегляди

В Одесі сталася пожежа, що охопила сміття та чагарники на площі 900 квадратних метрів, ймовірно, через необережне поводження з вогнем.

В Одесі виникла пожежа, яка була повністю ліквідована на площі 900 квадратних метрів. Інцидент може бути пов'язаний з необережним поводженням з вогнем. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

За інформацією, 10 травня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Пересипському районі міста Одеса.

Рятувальники вирушили на виклик та виявили, що вогонь охопив сміття та чагарники на відкритій території.

Завдяки оперативності та професіоналізму рятувальників, пожежу було локалізовано на площі 900 квадратних метрів.

Інцидент викликав підозру на необережне поводження з вогнем, але особу, що спричинила пожежу, наразі не встановлено.

В Одесі пролунав вибух - мер09.05.24, 17:22 • 21465 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Кримінал та НПУНН-Одеса
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
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