Пожар в Одессе: пожарные ликвидировали возгорание на 900 кв. м

В Одессе возник пожар, который был полностью ликвидирован на площади 900 квадратных метров. Инцидент может быть связан с неосторожным обращением с огнем. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

По информации, 10 мая в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Пересыпском районе города Одесса.

Спасатели отправились на вызов и обнаружили, что огонь охватил мусор и кустарники на открытой территории.

Благодаря оперативности и профессионализму спасателей, пожар был локализован на площади 900 квадратных метров.

Инцидент вызвал подозрение на неосторожное обращение с огнем, но лицо, вызвавшее пожар, пока не установлено.

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