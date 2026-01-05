На Кейп-Коді у США розбився приватний літак: пілот загинув
4 січня у муніципальному аеропорту Провінстауна, штат Массачусетс, розбився невеликий приватний літак. Пілот, єдиний на борту, загинув на місці; аеропорт закритий, розпочато розслідування.
У неділю вдень, 4 січня, у муніципальному аеропорту Провінстауна (штат Массачусетс) сталася авіакатастрофа за участю невеликого приватного літака. Внаслідок падіння пілот, який був єдиною особою на борту, загинув на місці. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
За повідомленням міської влади Провінстауна, після падіння літака виникла пожежа. Рятувальні підрозділи пожежної служби оперативно загасили вогонь, проте врятувати життя пілота не вдалося. Його особу наразі не розголошують до сповіщення родичів.
Аеропорт, розташований на південний схід від Бостона на самому краю півострова Кейп-Код, був негайно закритий для прийому та відправлення рейсів після аварії.
Розслідування причин
Причина катастрофи наразі залишається невідомою. Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) розпочала офіційне розслідування для встановлення обставин трагедії. Слідчі вивчатимуть технічний стан повітряного судна, дії пілота та погодні умови на момент аварії.
