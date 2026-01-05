На Кейп-Коді у США розбився приватний літак: пілот загинув

$42.170.00
4 січня, 15:52 • 13914 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 23572 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 46276 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 32448 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 44889 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 53274 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 58749 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 55949 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51191 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 66420 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Популярнi новини
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 13226 перегляди
У 2026 році розпочнеться каскад подвійних сонячних затемнень: коли і де побачити їх за три рокиPhoto4 січня, 15:20 • 5680 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 11012 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 12249 перегляди
У рф повідомляють, що в єльці після дронової атаки загорівся завод "енергія"Video18:50 • 7256 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 95643 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 114314 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 123688 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 259682 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 195645 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 12278 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 11034 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 13250 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 23810 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 71039 перегляди
The Hill

На Кейп-Коді у США розбився приватний літак: пілот загинув

Київ • УНН

 • 24 перегляди

4 січня у муніципальному аеропорту Провінстауна, штат Массачусетс, розбився невеликий приватний літак. Пілот, єдиний на борту, загинув на місці; аеропорт закритий, розпочато розслідування.

На Кейп-Коді у США розбився приватний літак: пілот загинув

У неділю вдень, 4 січня, у муніципальному аеропорту Провінстауна (штат Массачусетс) сталася авіакатастрофа за участю невеликого приватного літака. Внаслідок падіння пілот, який був єдиною особою на борту, загинув на місці. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

За повідомленням міської влади Провінстауна, після падіння літака виникла пожежа. Рятувальні підрозділи пожежної служби оперативно загасили вогонь, проте врятувати життя пілота не вдалося. Його особу наразі не розголошують до сповіщення родичів.

Катастрофа турецького військового літака: у Грузії знайшли тіло останнього загиблого13.11.25, 15:32 • 3199 переглядiв

Аеропорт, розташований на південний схід від Бостона на самому краю півострова Кейп-Код, був негайно закритий для прийому та відправлення рейсів після аварії.

Розслідування причин

Причина катастрофи наразі залишається невідомою. Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) розпочала офіційне розслідування для встановлення обставин трагедії. Слідчі вивчатимуть технічний стан повітряного судна, дії пілота та погодні умови на момент аварії.

У Мексиці під час екстреної посадки розбився літак, є загиблі16.12.25, 07:12 • 4462 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Ассошіейтед Прес
Сполучені Штати Америки