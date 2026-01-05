На Кейп-Коде в США разбился частный самолет: пилот погиб
4 января в муниципальном аэропорту Провинстауна, штат Массачусетс, разбился небольшой частный самолет. Пилот, единственный на борту, погиб на месте; аэропорт закрыт, начато расследование.
В воскресенье днем, 4 января, в муниципальном аэропорту Провинстауна (штат Массачусетс) произошла авиакатастрофа с участием небольшого частного самолета. В результате падения пилот, который был единственным человеком на борту, погиб на месте. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
По сообщению городских властей Провинстауна, после падения самолета возник пожар. Спасательные подразделения пожарной службы оперативно потушили огонь, однако спасти жизнь пилота не удалось. Его личность пока не разглашается до уведомления родственников.
Аэропорт, расположенный к юго-востоку от Бостона на самом краю полуострова Кейп-Код, был немедленно закрыт для приема и отправления рейсов после аварии.
Расследование причин
Причина катастрофы пока остается неизвестной. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал официальное расследование для установления обстоятельств трагедии. Следователи будут изучать техническое состояние воздушного судна, действия пилота и погодные условия на момент аварии.
