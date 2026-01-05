На Кейп-Коде в США разбился частный самолет: пилот погиб

$42.170.00
4 января, 15:52 • 13901 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 23517 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 46226 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 32411 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 44858 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 53254 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 58729 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 55945 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 51187 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 66414 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Популярные новости
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 13192 просмотра
В 2026 году начнется каскад двойных солнечных затмений: когда и где увидеть их за три годаPhoto4 января, 15:20 • 5638 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 10981 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 12207 просмотра
В рф сообщают, что в ельце после дроновой атаки загорелся завод "энергия"Video18:50 • 7222 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 95631 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 114302 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 123679 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 259673 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 195636 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 12241 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 11005 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 13217 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 23800 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 71032 просмотра
На Кейп-Коде в США разбился частный самолет: пилот погиб

Киев • УНН

 • 2 просмотра

4 января в муниципальном аэропорту Провинстауна, штат Массачусетс, разбился небольшой частный самолет. Пилот, единственный на борту, погиб на месте; аэропорт закрыт, начато расследование.

На Кейп-Коде в США разбился частный самолет: пилот погиб

В воскресенье днем, 4 января, в муниципальном аэропорту Провинстауна (штат Массачусетс) произошла авиакатастрофа с участием небольшого частного самолета. В результате падения пилот, который был единственным человеком на борту, погиб на месте. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По сообщению городских властей Провинстауна, после падения самолета возник пожар. Спасательные подразделения пожарной службы оперативно потушили огонь, однако спасти жизнь пилота не удалось. Его личность пока не разглашается до уведомления родственников.

Катастрофа турецкого военного самолета: в Грузии найдено тело последнего погибшего13.11.25, 15:32 • 3199 просмотров

Аэропорт, расположенный к юго-востоку от Бостона на самом краю полуострова Кейп-Код, был немедленно закрыт для приема и отправления рейсов после аварии.

Расследование причин

Причина катастрофы пока остается неизвестной. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал официальное расследование для установления обстоятельств трагедии. Следователи будут изучать техническое состояние воздушного судна, действия пилота и погодные условия на момент аварии.

В Мексике при экстренной посадке разбился самолет, есть погибшие16.12.25, 07:12 • 4462 просмотра

Степан Гафтко

