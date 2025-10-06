На гривнях пропонують писати "Ми віримо в Бога" - у Раду внесли законопроєкт

У Верховну Раду внесли законопроєкт, який передбачає розміщення на банкнотах національної валюти напису "Ми віримо в Бога", пише УНН із посиланням на документ.

Деталі

Проєкт закону пропонує внести зміни до статті 33 Закону України "Про Національний банк України", щоб на українських банкнотах можна було розміщувати напис "Ми віримо в Бога".

Ініціатор став народний депутат IX скликання Мазурашу Георгій Георгійович.

