Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій
6 жовтня, 06:00
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні
4 жовтня, 23:20
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
На гривнях пропонують писати "Ми віримо в Бога" - у Раду внесли законопроєкт

Київ • УНН

 • 1672 перегляди

Народний депутат Мазурашу Георгій Георгійович ініціював законопроєкт, що пропонує змінити статтю 33 Закону України "Про Національний банк України". Це дозволить розміщувати напис "Ми віримо в Бога" на українських банкнотах.

На гривнях пропонують писати "Ми віримо в Бога" - у Раду внесли законопроєкт

У Верховну Раду внесли законопроєкт, який передбачає розміщення на банкнотах національної валюти напису "Ми віримо в Бога", пише УНН із посиланням на документ.

Деталі

Проєкт закону пропонує внести зміни до статті 33 Закону України "Про Національний банк України", щоб на українських банкнотах можна було розміщувати напис "Ми віримо в Бога".

Ініціатор став народний депутат IX скликання Мазурашу Георгій Георгійович.

Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
06.10.25, 15:45

Альона Уткіна

СуспільствоПолітика
Національний банк України
Верховна Рада України
Україна