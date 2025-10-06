На гривнах предлагают писать "Мы верим в Бога" - в Раду внесли законопроект

В Верховную Раду внесли законопроект, предусматривающий размещение на банкнотах национальной валюты надписи "Мы верим в Бога", пишет УНН со ссылкой на документ.

Детали

Проект закона предлагает внести изменения в статью 33 Закона Украины "О Национальном банке Украины", чтобы на украинских банкнотах можно было размещать надпись "Мы верим в Бога".

Инициатором стал народный депутат IX созыва Мазурашу Георгий Георгиевич.

