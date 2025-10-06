На гривнах предлагают писать "Мы верим в Бога" - в Раду внесли законопроект
Киев • УНН
Народный депутат Мазурашу Георгий Георгиевич инициировал законопроект, предлагающий изменить статью 33 Закона Украины "О Национальном банке Украины". Это позволит размещать надпись "Мы верим в Бога" на украинских банкнотах.
В Верховную Раду внесли законопроект, предусматривающий размещение на банкнотах национальной валюты надписи "Мы верим в Бога", пишет УНН со ссылкой на документ.
Детали
Проект закона предлагает внести изменения в статью 33 Закона Украины "О Национальном банке Украины", чтобы на украинских банкнотах можно было размещать надпись "Мы верим в Бога".
Инициатором стал народный депутат IX созыва Мазурашу Георгий Георгиевич.
