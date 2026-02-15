На фронті за добу зафіксовано 205 ворожих атак за добу. У Генштабі показали карти бойових дій

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 205 бойових зіткнень. Ворог запустив 4316 дронів-камікадзе та здійснив 2875 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 52 авіаційних ударів, скинувши 170 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4316 дронів-камікадзе та здійснили 2875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 83 – з реактивних систем залпового вогню - йдеться у повідомленні.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та одну іншу важливу ціль російських загарбників, додали у Генштабі.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили сім атак, противник здійснив 147 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, чотири з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Рибалчине та у бік населених пунктів Графське, Охрімівка, Колодязне.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Піщане, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Глушківки, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись просунутися вперед у районі Греківки та у бік Ставків, Дробишевого, Лимана.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили 11 спроб окупантів просунутися вперед, у районах Дронівки, Ямполя, Закітного та у бік Платонівки, Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ, у бік Новодмитрівки та в районі Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Софіївка та у бік Іллінівки, Костянтинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Нове Шахове, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Іванівка.

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував наші позиції, у районах Вишневого, Злагоди та Привілля.

На Гуляйпільському напрямку противник 19 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя, Рибного та у бік Зеленого, Добропілля, Залізничного, Прилук.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки, у районі Приморського.

Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наступу на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Додамо

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, шість бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 552 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 97 одиниць автомобільної техніки окупантів.