На фронті за добу зафіксовано 205 ворожих атак за добу. У Генштабі показали карти бойових дій

14 лютого, 19:48 • 11435 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 22578 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 21603 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 22346 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 20690 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 18690 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 15578 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15359 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 15251 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14666 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Глава МЗС України Сибіга зустрівся з представницею ЄС Каллас - обговорили три важливі теми14 лютого, 21:00 • 3722 перегляди
Сили оборони відбили 191 атаку: Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими14 лютого, 21:16 • 4386 перегляди
СБУ знищила половину ліквідованих у 2025 році російських систем "Панцир"14 лютого, 21:42 • 10227 перегляди
Суди США винесли понад 4400 рішень про незаконність затримань іммігрантів адміністрацією Трампа14 лютого, 22:39 • 5752 перегляди
Астрономи виявили унікальну планетарну систему "навиворіт" біля червоного карлика14 лютого, 23:40 • 4028 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
13 лютого, 11:25 • 78475 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 10:00 • 126448 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 71405 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 88607 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 128940 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Марк Рютте
Ільхам Алієв
Україна
Сполучені Штати Америки
Азербайджан
Вашингтон
Мюнхен
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 3162 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 16542 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 15962 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 19242 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 42713 перегляди
На фронті за добу зафіксовано 205 ворожих атак за добу. У Генштабі показали карти бойових дій

Київ • УНН

 • 828 перегляди

Протягом минулої доби на фронті відбулося 205 бойових зіткнень. Ворог запустив 4316 дронів-камікадзе та здійснив 2875 обстрілів.

На фронті за добу зафіксовано 205 ворожих атак за добу. У Генштабі показали карти бойових дій

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 205 бойових зіткнень. Ворог запустив 4316 дронів-камікадзе та здійснив 2875 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 52 авіаційних ударів, скинувши 170 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4316 дронів-камікадзе та здійснили 2875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 83 – з реактивних систем залпового вогню 

- йдеться у повідомленні.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та одну іншу важливу ціль російських загарбників, додали у Генштабі.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили сім атак, противник здійснив 147 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, чотири з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Рибалчине та у бік населених пунктів Графське, Охрімівка, Колодязне.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Піщане, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Глушківки, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись просунутися вперед у районі Греківки та у бік Ставків, Дробишевого, Лимана.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили 11 спроб окупантів просунутися вперед, у районах Дронівки, Ямполя, Закітного та у бік Платонівки, Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ, у бік Новодмитрівки та в районі Предтечиного. 

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Софіївка та у бік Іллінівки, Костянтинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Нове Шахове, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Іванівка.

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував наші позиції, у районах Вишневого, Злагоди та Привілля.

На Гуляйпільському напрямку противник 19 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя, Рибного та у бік Зеленого, Добропілля, Залізничного, Прилук. 

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки, у районі Приморського.

Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наступу на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Додамо

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, шість бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 552 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 97 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна