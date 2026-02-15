На фронте за сутки зафиксировано 205 вражеских атак. В Генштабе показали карты боевых действий

$42.990.00
14 февраля, 19:48
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Силы обороны отбили 191 атаку: Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими 14 февраля, 21:16
СБУ уничтожила половину ликвидированных в 2025 году российских систем "Панцирь" 14 февраля, 21:42
Губернатор Калифорнии Ньюсом призвал союзников в Европе воспринимать политику Трампа как временное явление 14 февраля, 21:59
Суды США вынесли более 4400 решений о незаконности задержаний иммигрантов администрацией Трампа 14 февраля, 22:39
Астрономы обнаружили уникальную планетарную систему "наизнанку" у красного карлика 14 февраля, 23:40
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа 13 февраля, 11:25
13 февраля, 11:25
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины 13 февраля, 10:00
13 февраля, 10:00
Масленица: история праздника и традиционные блюда 13 февраля, 07:25
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета 12 февраля, 11:15
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат 11 февраля, 13:50
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов" 14 февраля, 23:20
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грн 14 февраля, 08:54
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры 13 февраля, 18:43
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за руки 13 февраля, 18:03
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкой 13 февраля, 09:44
На фронте за сутки зафиксировано 205 вражеских атак. В Генштабе показали карты боевых действий

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 205 боевых столкновений. Враг запустил 4316 дронов-камикадзе и совершил 2875 обстрелов.

На фронте за сутки зафиксировано 205 вражеских атак. В Генштабе показали карты боевых действий

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 205 боевых столкновений. Враг запустил 4316 дронов-камикадзе и совершил 2875 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 52 авиационных удара, сбросив 170 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовали для поражения 4316 дронов-камикадзе и совершили 2875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 83 – из реактивных систем залпового огня 

- говорится в сообщении.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и одну другую важную цель российских захватчиков, добавили в Генштабе.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили семь атак, противник совершил 147 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Рыбальчино и в сторону населенных пунктов Графское, Охримовка, Колодязное.

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Глушковки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Грековки и в сторону Ставков, Дробышево, Лимана.

На Славянском направлении наши защитники отбили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Дроновки, Ямполя, Закотного и в сторону Платоновки, Рай-Александровки.

На Краматорском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск, в сторону Новодмитровки и в районе Предтечино. 

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Софиевка и в сторону Ильиновки, Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Затышок, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в сторону населенных пунктов Вольное, Белицкое, Новое Шахово, Шевченко, Новоалександровка, Сергеевка, Ивановка.

На Александровском направлении враг пять раз атаковал наши позиции, в районах Вишневого, Злагоды и Приволья.

На Гуляйпольском направлении противник 19 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя, Рыбного и в сторону Зеленого, Доброполья, Железнодорожного, Прилук. 

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки, в районе Приморского.

За прошедшие сутки враг совершил одну неудачную попытку наступления на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Добавим

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1250 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, шесть боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 552 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 97 единиц автомобильной техники оккупантов.

Антонина Туманова

