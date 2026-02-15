На фронте за сутки зафиксировано 205 вражеских атак. В Генштабе показали карты боевых действий

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 205 боевых столкновений. Враг запустил 4316 дронов-камикадзе и совершил 2875 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 52 авиационных удара, сбросив 170 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовали для поражения 4316 дронов-камикадзе и совершили 2875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 83 – из реактивных систем залпового огня - говорится в сообщении.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и одну другую важную цель российских захватчиков, добавили в Генштабе.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили семь атак, противник совершил 147 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Рыбальчино и в сторону населенных пунктов Графское, Охримовка, Колодязное.

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Глушковки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Грековки и в сторону Ставков, Дробышево, Лимана.

На Славянском направлении наши защитники отбили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Дроновки, Ямполя, Закотного и в сторону Платоновки, Рай-Александровки.

На Краматорском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск, в сторону Новодмитровки и в районе Предтечино.

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Софиевка и в сторону Ильиновки, Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Затышок, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в сторону населенных пунктов Вольное, Белицкое, Новое Шахово, Шевченко, Новоалександровка, Сергеевка, Ивановка.

На Александровском направлении враг пять раз атаковал наши позиции, в районах Вишневого, Злагоды и Приволья.

На Гуляйпольском направлении противник 19 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя, Рыбного и в сторону Зеленого, Доброполья, Железнодорожного, Прилук.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки, в районе Приморского.

За прошедшие сутки враг совершил одну неудачную попытку наступления на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Добавим

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1250 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, шесть боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 552 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 97 единиц автомобильной техники оккупантов.