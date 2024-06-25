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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На фронті за добу відбулось 170 бойових зіткнень - Генштаб

Київ • УНН

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За минулу добу на фронті відбулося 170 бойових зіткнень. Українські військові знищили три місця скупчення особового складу противника, 1 район розташування військової техніки та 2 склади з боєприпасами.

На фронті за добу відбулось 170 бойових зіткнень - Генштаб

На фронті протягом 24 червня відбулося 170 бойових зіткнень. Сили оборони уразили три місця скупчення особового складу противника, один район зосередження  військової техніки і два склади боєприпасів ворога. Про це йдеться у зведені Генштабу за 10:00 25 червня, передає УНН

Деталі 

За уточненою інформацією, за минулу добу, загалом, ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари, із застосуванням шести ракет, 63 авіаційні удари (зокрема, скинув 90 КАБів), здійснив близько 4000 обстрілів, ізних 107 - із реактивних систем залпового вогню, та понад 1300 ударів дронами-камікадзе.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили три місця скупчення особового складу, один район зосередження ОВТ і два склади боєприпасів противника.  

Ще плюс 1180 окупантів і 18 бойових машин: Генштаб оновив дані про втрати ворога25.06.24, 07:05 • 30148 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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