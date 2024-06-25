Ще плюс 1180 окупантів і 18 бойових машин: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 536 840 осіб, 8035 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 536 840 (+1180) осіб,

танків ‒ 8035 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 15431 (+18) од,

артилерійських систем – 14281 (+35) од,

РСЗВ – 1108 (+0) од,

засоби ППО ‒ 863 (+0) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11413 (+31),

крилаті ракети ‒ 2324 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19362 (+58) од,

спеціальна техніка ‒ 2403 (+6).

Сили оборони вдарили по трьох районах зосередження озброєння ворога – Генштаб