Ще плюс 1180 окупантів і 18 бойових машин: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 536 840 осіб особового складу і 8035 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 536 840 осіб, 8035 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 536 840 (+1180) осіб,
- танків ‒ 8035 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15431 (+18) од,
- артилерійських систем – 14281 (+35) од,
- РСЗВ – 1108 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 863 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11413 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2324 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19362 (+58) од,
- спеціальна техніка ‒ 2403 (+6).
Сили оборони вдарили по трьох районах зосередження озброєння ворога – Генштаб24.06.24, 23:22 • 25120 переглядiв