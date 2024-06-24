Сили оборони вдарили по трьох районах зосередження озброєння ворога – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу українські війська завдали ударів по трьох районах зосередження озброєння, особового складу, військової техніки та складу боєприпасів противника.
Упродовж доби підрозділи української авіації та ракетних військ і артилерії завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, району зосередження озброєння та військової техніки та складу з боєприпасами противника. Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні, передає УНН.
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Зазначається, що за ефективну бойову роботу протягом дня слід відзначити воїнів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, які відзначились в стримуванні агресора та завданні йому непоправних втрат.
Генштаб про ситуацію на фронті: кількість ворожих атак зросла до 128, найгарячіше – на Покровському напрямку24.06.24, 19:38 • 23494 перегляди