Силы обороны ударили по трем районам сосредоточения вооружения врага - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские войска нанесли удары по трем районам сосредоточения вооружения, личного состава, военной техники и склада боеприпасов противника.
В течение суток подразделения украинской авиации и ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава, району сосредоточения вооружения и военной техники и складу с боеприпасами противника. Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке, передает УНН.
Детали
Отмечается, что за эффективную боевую работу в течение дня следует отметить воинов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, которые отличились в сдерживании агрессора и нанесении ему непоправимых потерь.
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