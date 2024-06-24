Силы обороны ударили по трем районам сосредоточения вооружения врага - Генштаб

В течение суток подразделения украинской авиации и ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава, району сосредоточения вооружения и военной техники и складу с боеприпасами противника. Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке, передает УНН.

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Отмечается, что за эффективную боевую работу в течение дня следует отметить воинов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, которые отличились в сдерживании агрессора и нанесении ему непоправимых потерь.

Генштаб о ситуации на фронте: количество вражеских атак возросло до 128, горячее всего - на Покровском направлении