Генштаб о ситуации на фронте: количество вражеских атак возросло до 128, горячее всего - на Покровском направлении

Общее количество вражеских атак на фронте возросло до 128. Агрессор продолжает атаковать на нескольких направлениях, активнее всего – на Покровском, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба на 19:00.

"Агрессор продолжает атаковать на нескольких направлениях, активнее всего – на Покровском, на который приходится треть штурмовых действий противника. Украинские защитники крепко держат оборону. Сейчас общее количество вражеских атак-128", - говорится в сводке.

Купянское направление. Оккупанты атакуют в районе Новоселовки. Это уже пятая попытка улучшить собственные позиции на направлении, четыре предыдущие-отбиты.

На Лисичанском направлении сейчас идут семь из 23 боестолкновений с начала этих суток. Враг пытается действовать в районах Грековки, Копанок, Макеевки, Невского, Торского, Серебрянского лесничества и Синьковки.

По предварительной информации, на этом направлении оккупанты за сегодня потеряли 92 человека, уничтожена одна БМП и одна сама повреждена автомобиль, пушка и миномет.

Продолжаются четыре боя в районах Раздолевки и Верхнекаменского на Северском направлении. Всего сегодня враг атаковал на этом направлении 21 раз.

На Краматорском направлении оккупанты пытаются продвинуться в районах Часового Яра, Ивановского и Калиновки. Всего, в течение суток, здесь произошло девять штурмовых действий агрессора.

Торецкое направление. Восемь боестолкновений за сегодня, два-продолжается. Продолжаются атаки в районе Южного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении 38 раз за сегодня происходили боестолкновения различной интенсивности. Сейчас продолжаются 11 из них, а именно - в районах Сокола, Новоалександровки, Евгеньевки и Воздвиженки. Также враг нанес ракетный удар в районе города Покровска.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Силы обороны продолжают давать отпор врагу и наносить ему максимальные потери на всей линии фронта", - резюмировали в Генштабе.

Генштаб о ситуации на фронте: на Покровском и Торецком направлениях враг наращивает темпы наступательных действий