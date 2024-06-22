Генштаб о ситуации на фронте: на Покровском и Торецком направлениях враг наращивает темпы наступательных действий

На Покровском и Торецком направлениях враг продолжает наращивать темпы наступательных действий, задействует для этого значительные силы. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.

"С начала суток количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 99. на Покровском и Торецком направлениях враг продолжает наращивать темпы наступательных действий, задействует для этого значительные силы. Несмотря на это, украинские защитники уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск и наносят врагу в значительные потери", - говорится в сводке.

На Харьковском направлении агрессор пытается атаковать возле Волчанска. Сейчас там продолжается бой. Вместе с тем, вновь подвергся удару вражескими КАБами с территории российской федерации населенный пункт Липцы.

С начала суток на Купянском направлении войска противника уже 12 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Андреевки, Мясожаровки, Стельмаховки и песчаного. Украинские защитники стойко держат оборону. Девять попыток оккупантов продвинуться вперед отбиты. Вблизи Стельмаховки и Синьковки продолжаются три боестолкновения. Ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении захватчики восемь раз атаковали подразделения Сил обороны вблизи населенных пунктов Терны и Невское. Пять боестолкновений завершились без успеха для противника, три - еще продолжаются.

Продолжает оккупационная армия искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Восемь атак российских захватчиков отражены нашими воинами вблизи Верхнекаменского, спорного, Раздоловки и выемки. Удар вражеской управляемой авиационной бомбой получила Серебрянка.

На Краматорском направлении противник пытается потеснить украинских защитников с занимаемых позиций вблизи Ивановского и Григоровки. Силы обороны дают достойный отпор оккупантам, две атаки отбиты, одна - еще продолжается.

На Торецком направлении количество штурмов оккупантов увеличилось до 11. Нью-Йорк, Юрьевка и сам город Торецк подвергаются ударам вражеской авиации. Сейчас Силами обороны отбиты пять штурмовых действий захватнического войска, шесть атак еще продолжаются.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки первой и Новопокровского. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 21 вражескую атаку, 11 боестолкновений – еще продолжаются.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. При поддержке авиации враг атакует вблизи Красногоровки, Георгиевки и Прасковеевки. Удары КАБами и НАРАми получили Константиновка и Курахово. Общее количество атак здесь возросло до девяти, из которых четыре - отбитые и пять - еще продолжаются.

На Времовском направлении противник предпринял шесть безуспешных попыток вклиниться в нашу оборону вблизи Старомайорского, Урожайного и Водяного.

На Ореховском направлении четыре штурмовых действия противника потерпели неудачу в районе Работиного, Малой Токмачки и Каменского, еще одно боестолкновение – продолжается.

На Приднепровском направлении успеха не имели две атаки российских наемников в районе рынок.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", - резюмировали в Генштабе.

Генштаб: в районе Торецка - интенсивные наступательные действия оккупантов, наибольшая активность врага - на Покровском направлении