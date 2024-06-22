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Генштаб про ситуацію на фронті: на Покровському та Торецькому напрямках ворог нарощує темпи наступальних дій

Київ • УНН

 • 29652 перегляди

На Покровському та Торецькому напрямках противник продовжує активізувати наступальні дії, використовуючи значні сили, але українські захисники рішуче стримують натиск російсько-окупаційних військ та завдають противнику значних втрат.

Генштаб про ситуацію на фронті: на Покровському та Торецькому напрямках ворог нарощує темпи наступальних дій

На Покровському та Торецькому напрямках ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій, задіює для цього значні сили. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00, передає УНН.

"Від початку доби кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 99. На Покровському та Торецькому напрямках ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій, задіює для цього значні сили. Незважаючи на це, українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та завдають ворогу значних втрат", - йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку агресор намагається атакувати біля Вовчанська. Наразі там триває бій. Разом з тим, знову зазнав удару ворожими КАБами з території російської федерації населений пункт Липці.

Від початку доби на Куп’янському напрямку війська противника вже 12 разів штурмували позиції українських захисників в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Андріївки, М’ясожарівки, Стельмахівки та Піщаного. Українські захисники стійко тримають оборону. Дев’ять спроб окупантів просунутися вперед відбито. Поблизу Стельмахівки та Синьківки продовжуються три боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку загарбники вісім разів атакували підрозділи Сил оборони поблизу населених пунктів Терни та Невське. П’ять боєзіткнень завершилися без успіху для противника, три – ще тривають.

Продовжує окупаційна армія шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Вісім атак російських загарбників відбито нашими воїнами поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки. Удару ворожою керованою авіаційною бомбою зазнала Серебрянка.

На Краматорському напрямку противник намагається потіснити українських захисників із займаних позицій поблизу Іванівського та Григорівки. Сили оборони дають гідну відсіч окупантам, дві атаки відбито, одна – ще триває.

На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилась до 11. Нью-Йорк, Юр’ївка та саме місто Торецьк зазнають ударів ворожої авіації. Наразі Силами оборони відбито п’ять штурмових дій загарбницького війська, шість атак ще продовжуються.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровського. Сили оборони стримують натиск та відбили 21 ворожу атаку, 11 боєзіткнень – ще продовжуються.

Тривають бої на Курахівському напрямку. За підтримки авіації ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Ударів КАБами та НАРАми зазнали Костянтинівка і Курахове. Загальна кількість атак тут зросла до дев’яти, з яких чотири - відбито та п’ять - ще тривають.

На Времівському напрямку противник здійснив шість безуспішних спроб вклинитись в нашу оборону поблизу Старомайорського, Урожайного та Водяного.

На Оріхівському напрямку чотири штурмові дії противника зазнали невдачі в районі Роботиного, Малої Токмачки та Кам’янського, ще одне боєзіткнення – триває.

На Придніпровському напрямку успіху не мали дві атаки російських найманців в районі Кринок.

"На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала", - резюмували у Генштабі.

Генштаб: у районі Торецька - інтенсивні наступальні дії окупантів, найбільша активність ворога - на Покровському напрямку22.06.24, 14:42 • 22214 переглядiв

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