Сегодня высокая интенсивность наступательных действий российских оккупантов наблюдается в районе Торецка, при этом враг наиболее активен на Покровском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 13 часов 22 июня, пишет УНН.

С начала суток российские захватчики наибольшую активность проявляют на Покровском направлении. В то же время, высокая интенсивность наступательных действий оккупантов наблюдается в районе Торецка. Общее количество боевых столкновений увеличилось до 64. Подразделения Сил обороны жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают их пехоту и технику - сообщили в Генштабе.

Пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей, как указано, продолжают страдать от коварных артиллерийских обстрелов с территории рф. Так, с направления Белая Березка (рф) нанесен удар по Нововасиловке, со Староселья (рф) по Грабовскому, со Случовска (рф) по Гремячу, а также с Козино (рф) по селу Стариково.

Вместе с тем, как отмечается, под постоянными атаками вражеской авиации находится Харьковщина. Со стороны Белгорода (рф) террористы нанесли семь ударов четырнадцатью КАБами по населенному пункту Липцы, с Шебекино (рф) управляемой авиационной бомбой поразили Волчанск.

Ситуация по направлениям, сейчас, как указано, следующая:

За сегодня на Купянском направлении войска противника девять раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Степной Новоселовки, Андреевки, Мясожаровки и Стельмаховки. По Петропавловке агрессор нанес два удара четырьмя КАБами. Восемь попыток оккупантов продвинуться вперед нашими защитниками отбиты, продолжается боестолкновение вблизи Стельмаховки. Ситуация контролируемая.

Трижды враг атаковал подразделения Сил обороны на Лиманском направлении. Одно штурмовое действие наши воины отбили, продолжаются бои вблизи населенных пунктов Терны и Невское. Боровая и Подлиман подверглись ударам управляемыми авиационными бомбами.

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На Северском направлении оккупационная армия продолжает проявлять активность в районах Верхнекаменского, Спорного, Раздоловки и Выемки. Восемь атак российских захватчиков отбиты, бои продолжаются.

Продолжает враг наращивать темпы наступательных действий на направлении Горловка - Торецк. Авиация агрессора наносит удары КАБами. Сил обороны организованно сдерживают штурмовые действия противника, четыре атаки отбиты, еще три - продолжаются.

Также противник не оставляет намерения прорвать нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток российские оккупационные войска 22 раза атаковали позиции украинских воинов неподалеку Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского. Сейчас наши защитники отбили 14 вражеских атак, еще восемь - продолжаются.

На Кураховском направлении агрессор пытается наступать на позиции Сил обороны вблизи Красногоровки, Георгиевки и Прасковеевки. Наши защитники на данном участке отбили три штурмовых действия оккупантов, еще столько же - продолжаются.

На Времовском направлении успеха не имели три атаки врага у Старомайорского и Водяного.

На Ореховском направлении оккупационные войска атакуют при поддержке авиации. По Каменскому захватчики нанесли два удара тридцатью шестью НАРами. Три штурмовых действия противника потерпели неудачу в районе Работино, Малой Токмачки и Каменского, еще одно боестолкновение – продолжается.

На Приднепровском направлении успеха не имела атака российских наемников в районе Крынок.

На остальных направлениях обстановка, как сообщается, без особых изменений.

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