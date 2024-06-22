Для усиления подразделений, которые держат Часов Яр и окрестности города, были перемещены подразделения одной из бригад. Решение взвешенное, ведь враг не оставляет попыток захватить Часов Яр и окрестности возле него. Об этом в субботу рассказал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

"Действительно, для усиления тех подразделений, и тех сил, которые держат Часов Яр и окрестности города, было перемещено как раз для усиления подразделения "Королевской бригады". Должен отметить то, что это решение было принято руководством. Оно взвешенное, ведь враг не оставляет попыток уже несколько месяцев на том направлении захватить Часов Яр и окрестности возле него. Только за минувшие сутки на том направлении произошло более 1100 минометных и артиллерийских обстрелов, и в район Часового Яра прилетело более 260 обстрелов из различных видов вооружения. Это говорит о том, что большая часть обстрелов приходится именно на город, а также все штурмы враг проводит для того, чтобы взять город", - сказал Волошин.

Он добавил, что на направлении Часов Яра оккупанты несут немалые потери.

"На утро было зафиксировано более 50 оккупантов уничтоженных и более 80 были ранеными", - добавил Волошин.

Дополнение

Вчера 24 ОМБр имени короля Даниила сообщила, что подразделения бригады были передислоцированы для усиления обороны в район Часов Яра.

Напомним

По данным Генштаба, оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться в направлении временного оврага, также Силы обороны сдерживают врага на направлении Горловка-Торецк, умеренную активность враг проявляет на Северском направлении, больше всего боев с начала суток - на Покровском направлении.