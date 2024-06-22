Генштаб: ворога стримують на напрямку Горлівка-Торецьк, росіяни найактивніші на Покровському та Сіверському напрямках

Сили оборони стримують ворога на напрямку Горлівка-Торецьк, помірну активність ворог проявляє на Сіверському напрямку, найбільше боїв з початку доби - на Покровському напрямку, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ на 10 годину 22 червня, пише УНН.

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"Від початку цієї доби вже відбулося 53 бойові зіткнення. Загарбники здійснили дев’ять авіаційних ударів із застосуванням дев’ятнадцяти КАБів, понад 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти", - повідомили в Генштабі.

За даними Генштабу, за напрямками ситуація така:

На Куп'янському напрямку від початку доби відбулося вже вісім атак ворога в районах Степової Новоселівки, М’ясожарівки та Стельмахівки. Шість спроб окупантів просунутися вперед нашими захисниками відбито, дві штурмові дії тривають. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку спостерігається помірна активність російських окупантів. На цей час ворог 13 разів намагався потіснити українських оборонців із займаних позицій поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Роздолівки. Сім атак російських загарбників відбито, бої продовжуються.

На Краматорському напрямку окупаційні війська не полишають спроб просунутися в напрямку Часового Яру, поблизу якого триває боєзіткнення. Українські захисники надійно тримають оборону на зазначеній ділянці та дають гідну відсіч агресору.

Підрозділи Сил оборони стримують ворога на напрямку Горлівка - Торецьк. Бій триває.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території. За сьогодні вже відбулося 21 бойове зіткнення. Ворог продовжує тиснути на позиції наших оборонців поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровська. Дев’ять атак відбито, боєзіткнення тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України.

На Курахівському напрямку три штурмові дії противника поблизу Георгіївки та Парасковіївки успіху не мали. За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку: понад 180 осіб вбитими та пораненими.

На Времівському напрямку успіху не мала атака ворога біля Старомайорського, ще один бій триває неподалік Водяного.

На Оріхівському напрямку зазнала невдачі штурмова дія окупаційних військ в районі Роботиного. Ще два боєзіткнення продовжуються поблизу Малої Токмачки та Кам’янського.

На решті напрямків обстановка, як вказано, не зазнала суттєвих змін.

"Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки", - наголосили у Генштабі.

Зведення за минулу добу

Протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення, повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 4 ракетні удари, із застосуванням 6 ракет, 62 авіаудари (зокрема, із застосуванням 91 КАБ), здійснив понад 3600 обстрілів, у тому числі 112 із РСЗВ, завдав 1150 ударів дронами-камікадзе.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 4 місця скупчення особового складу, також 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 3 пункти управління та один артилерійський засіб.

рф втратила 1110 військовослужбовців за добу