Силы обороны сдерживают врага на направлении Горловка-Торецк, умеренную активность враг проявляет на Северском направлении, больше всего боев с начала суток - на Покровском направлении, сообщается в сводке Генштаба ВСУ на 10 часов 22 июня, пишет УНН.

Детали

"С начала этих суток уже произошло 53 боевых столкновения. Захватчики совершили девять авиационных ударов с применением девятнадцати КАБов, более 600 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты", - сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, по направлениям ситуация такова:

На Купянском направлении с начала суток произошло уже восемь атак врага в районах Степной Новоселовки, Мясожаровки и Стельмаховки. Шесть попыток оккупантов продвинуться вперед нашими защитниками отбиты, два штурмовых действия продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении наблюдается умеренная активность российских оккупантов. В настоящее время враг 13 раз пытался потеснить украинских защитников с занимаемых позиций вблизи Верхнекаменского, Спорного и Раздолевки. Семь атак российских захватчиков отбиты, бои продолжаются.

На Краматорском направлении оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться в направлении Часов Яра, вблизи которого продолжается боестолкновение. Украинские защитники надежно держат оборону на указанном участке и дают достойный отпор агрессору.

Подразделения Сил обороны сдерживают врага на направлении Горловка - Торецк. Бой продолжается.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории. За сегодня уже произошло 21 боевое столкновение. Враг продолжает давить на позиции наших защитников вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровска. Девять атак отбиты, боестолкновения продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.

На Кураховском направлении три штурмовых действия противника вблизи Георгиевки и Прасковьевки успеха не имели. По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении: более 180 человек убитыми и ранеными.

На Времовском направлении успеха не имела атака врага у Старомайорского, еще один бой продолжается неподалеку Водяного.

На Ореховском направлении потерпела неудачу штурмовое действие оккупационных войск в районе Работино. Еще два боестолкновения продолжаются вблизи Малой Токмачки и Каменского.

На остальных направлениях, обстановка, как указано, не претерпела существенных изменений.

"Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника, истощения его боевого потенциала и стабилизации обстановки", - отметили в Генштабе.

Сводка за минувшие сутки

За прошедшие сутки произошло 141 боевое столкновение, сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенных пунктах 4 ракетных удара, с применением 6 ракет, 62 авиаудара (в частности, с применением 91 КАБ), совершил более 3600 обстрелов, в том числе 112 из РСЗО, нанес 1150 ударов дронами-камикадзе.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 4 места скопления личного состава, также 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 3 пункта управления и одно артиллерийское средство.

рф потеряла 1110 военнослужащих за сутки