Для посилення оборони Часового Яру було переміщено підрозділи "Королівської бригади" - Волошин
Київ • УНН
Підрозділи однієї бригади були розгорнуті для посилення оборони Часового Яру та його околиць, оскільки ворог продовжує інтенсивні спроби захопити територію, здійснивши понад 1100 мінометних та артилерійських обстрілів за один день.
Для підсилення підрозділів, які тримають Часів Яр і околиці міста, було переміщено підрозділи однієї з бригад. Рішення виважене, адже ворог не полишає спроб захопити Часів Яр та околиці біля нього. Про це у суботу розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Деталі
"Дійсно, для підсилення тих підрозділів, і тих сил, які тримають Часів Яр і околиці міста, було переміщено якраз для посилення підрозділи "Королівської бригади". Мушу зазначити те, що це рішення було прийнято керівництвом. Воно виважене, адже ворог не полишає спроб вже кілька місяців на тому напрямку захопити Часів Яр та околиці біля нього. Лише за минулу добу на тому напрямку відбулося понад 1100 мінометних та артилерійських обстрілів і в район Часового Яру прилетіло понад 260 обстрілів з різних видів озброєння. Це говорить про те, що більша частина обстрілів приходиться саме на місто, а також усі штурми ворог проводить задля того, щоб взяти місто", - сказав Волошин.
Він додав, що на напрямку Часового Яру окупанти несуть чималі втрати.
"На ранок було зафіксовано понад 50 окупантів знищених і понад 80 були пораненими", - додав Волошин.
Доповнення
Вчора 24 ОМБр імені короля Данила повідомила, що підрозділи бригади були передислоковані для посилення оборони в район Часового Яру.
Нагадаємо
За даними Генштабу, окупаційні війська не полишають спроб просунутися в напрямку Часового Яру, також Сили оборони стримують ворога на напрямку Горлівка-Торецьк, помірну активність ворог проявляє на Сіверському напрямку, найбільше боїв з початку доби - на Покровському напрямку.