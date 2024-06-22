В районе населенного пункта Боровая в Харьковской области враг был приостановлен. россияне на этом направлении несут немалые потери как в технике, так и в личном составе. Силы обороны готовы на том направлении дать адекватный отпор врагу. Об этом в субботу рассказал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

"Сейчас по информации как нашей, так и Главного управления разведки, то сломали планы врага. У него были и другие планы, однако руководству и ВСУ известно это все. Сейчас могу сказать так, что там враг был приостановлен. Потери у него там немалые как в технике, так и в личном составе. Могу сказать, что все о враге известно на том направлении, руководство знает. То есть, Силы обороны готовы и на том направлении дать адекватный отпор врагу", - сказал Волошин.

Напомним

В 3-й штурмовой бригаде заявляли, что российские оккупационные войска усиливают атаки на востоке Украины, пытаясь выйти к административным границам Луганской области, имея целью захватить населенные пункты Чернеччина - Первомайское и Боровая, несмотря на большие потери и сопротивление со стороны украинских сил.