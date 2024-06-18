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росіяни посилюють атаки, намагаючись вийти на адмінкордони Луганщини - заява 3 ОШБр

Київ • УНН

 • 22722 перегляди

йти Російські окупаційні війська посилюють атаки на сході України, намагаючись вийти до адміністративних кордонів Луганської області, маючи на меті захопити населені пункти Чернеччина - Першотравневе та Борова, незважаючи на великі втрати та опір з боку українських сил.

росіяни посилюють атаки, намагаючись вийти на адмінкордони Луганщини - заява 3 ОШБр

Окупаційні війська рф посилюють атаки на сході України, намагаючись вийти на адміністративні кордони Луганської області. Про це йдеться в заяві 3 окремої штурмової бригади, передає УНН.

Деталі 

Смуга фронту Третьої штурмової на Харківщині, що межує з Луганщиною — сьогодні одна з найінтенсивніших ділянок наступу ворога. Найближче завдання окупантів — вийти до н. п. Чернещина — Першотравневе, з подальшим захопленням н.п. Борова 

- йдеться в заяві бригади. 

Військові розповіли, що проти підрозділів бригади — 3-тя і 144-та дивізії 20-ї армії рф. Ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Застосовує FPV, КАБи й хімічну зброю.

Бійці "Азову" вибили російських окупантів з позицій в Серебрянському лісі на Луганщині15.06.24, 18:30 • 33662 перегляди

Зазначається, що від травня бійці бригади знищили вже близько 1068 росіян, ще майже 2292 — це трьохсоті.

На штурми наших позицій противник кидає цілі взводи та роти особового складу. Їхню стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили у кількості 250-400 солдат зс рф щотижня

- розповіли у 3 ОШБР. 

Військові підкреслюють, що навіть попри чисельну перевагу ворога і відсутність резервів, бригада продовжує вже понад місяць утримувати визначені рубежі.

Нагадаємо

Британська розвідка допускає, що російські окупаційні війська, ймовірно, взяли під контроль село Новоолександрівка в Донецькій області, що дозволило їм наблизитися до ключового маршруту постачання українських сил на сході.

Володимир Омельченко

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