Британська розвідка: росіянам, ймовірно, вдалось захопити Новоолександрівку, поблизу Авдіївки
Київ • УНН
У Міноборони Британії вважають, що російські окупаційні війська, ймовірно, взяли під контроль село Новоолександрівка в Донецькій області, що дозволило їм наблизитися до ключового маршруту постачання українських сил на сході.
Окупаційні війська рф, ймовірно, взяли під контроль село Новоолександрівка Донецької області. Про це йдеться у звіті розвідки, який оприлюднило Міноборони Британії, передає УНН.
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Аналітики допускають, що росіяни, ймовірно, взяли під контроль село Новоолександрівка, яке розташоване приблизно за 20 км на північ від міста Авдіївка Донецької області.
У цьому районі протягом 2024 року точилися запеклі бої, і війська рф поступово просувалася вперед з моменту захоплення Авдіївки у лютому 2024 року.
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Зазначається, що окупація Новоолександрівки дозволить російським військам наблизитись до дороги Т-05-04, яка є одним з основних шляхів постачання Сил оборони на сході.
Також у Міноборони Британії припускають, що наступною метою російських загарбників, ймовірно, стане село Воздвиженка. Окупанти прагнуть перерізати дорогу і порушити українську логістику.
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