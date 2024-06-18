Оккупационные войска рф, вероятно, взяли под контроль село Новоалександровка Донецкой области. Об этом говорится в отчете разведки, который обнародовало Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Аналитики допускают, что россияне, вероятно, взяли под контроль село Новоалександровка, которое расположено примерно в 20 км к северу от города Авдеевка Донецкой области.

В этом районе в течение 2024 года шли ожесточенные бои, и войска рф постепенно продвигалась вперед с момента захвата Авдеевки в феврале 2024 года.

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Отмечается, что оккупация Новоалександровки позволит российским войскам приблизиться к дороге Т-05-04, которая является одним из основных путей снабжения Сил обороны на востоке.

Также в Минобороны Британии предполагают, что следующей целью российских захватчиков, вероятно, станет село Воздвиженка. Оккупанты стремятся перерезать дорогу и нарушить украинскую логистику.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский после докладов военных заявил, что Силам обороны удается постепенно вытеснять оккупантов из Харьковщины.