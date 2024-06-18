Оккупационные войска рф усиливают атаки на востоке Украины, пытаясь выйти на административные границы Луганской области. Об этом говорится в заявлении 3 отдельной штурмовой бригады, передает УНН.

Детали

Полоса фронта Третьей штурмовой на Харьковщине, граничащая с Луганщиной - сегодня один из самых интенсивных участков наступления врага. Ближайшая задача оккупантов - выйти к н. п. Чернещина - Первомайское, с последующим захватом н.п. Боровая - говорится в заявлении бригады.

Военные рассказали, что против подразделений бригады - 3-я и 144-я дивизии 20-й армии рф. Враг наступает танковыми полками, привлекает значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ЧВК и спецназовцев. Применяет FPV, КАБы и химическое оружие.

Бойцы "Азова" выбили российских оккупантов с позиций в Серебрянском лесу на Луганщине

Отмечается, что с мая бойцы бригады уничтожили уже около 1068 россиян, еще почти 2292 - это трехсотые.

На штурмы наших позиций противник бросает целые взводы и роты личного состава. Их стремительную ликвидацию компенсирует пополнением живой силы в количестве 250-400 солдат ВС РФ еженедельно - рассказали в 3 ОШБР.

Военные подчеркивают, что даже несмотря на численное преимущество врага и отсутствие резервов, бригада продолжает уже более месяца удерживать определенные рубежи.

Напомним

Британская разведка допускает, что российские оккупационные войска, вероятно, взяли под контроль село Новоалександровка в Донецкой области, что позволило им приблизиться к ключевому маршруту снабжения украинских сил на востоке.