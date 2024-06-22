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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Волошин про ситуацію біля Борової: ворога там було призупинено, у нього чималі втрати

Київ • УНН

 • 21724 перегляди

Противник був призупинений в районі села Борова Харківської області, зазнавши значних втрат у техніці та особовому складі, в той час як Сили оборони України готові дати адекватну відсіч.

Волошин про ситуацію біля Борової: ворога там було призупинено, у нього чималі втрати

У районі населеного пункту Борова у Харківській області ворога було призупинено. росіяни на цьому напрямку несуть чималі втрати як в техніці, так і в особовому складі. Сили оборони готові на тому напрямку дати адекватну відсіч ворогу. Про це у суботу розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Наразі за інформацією як нашою, так і Головного управління розвідки, то зламали плани ворога. У нього були й інші плани, однак керівництву і ЗСУ відомо це все. Наразі можу сказати так, що там ворога було призупинено. Втрати в нього там чималі як в техніці, так і в особовому складі. Можу сказати, що все про ворога відомо на тому напрямку, керівництво знає. Тобто, Сили оборони готові і на тому напрямку дати адекватну відсіч ворогу", - сказав Волошин.

Нагадаємо

У 3-ій штурмовій бригаді заявляли, що російські окупаційні війська посилюють атаки на сході України, намагаючись вийти до адміністративних кордонів Луганської області, маючи на меті захопити населені пункти Чернеччина - Першотравневе та Борова, попри великі втрати та опір з боку українських сил.

Павло Башинський

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