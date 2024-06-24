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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Генштаб про ситуацію на фронті: кількість ворожих атак зросла до 128, найгарячіше – на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 23494 перегляди

Противник продовжує атакувати в декількох напрямках, найбільш активно в Покровському, де сьогодні відбулося 38 бойових зіткнень, а загальна кількість ворожих атак на фронті зросла до 128.

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість ворожих атак зросла до 128, найгарячіше – на Покровському напрямку

Загальна кількість ворожих атак на фронті зросла до 128. Агресор продовжує атакувати на кількох напрямках, найактивніше – на Покровському, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу на 19:00.

"Агресор продовжує атакувати на кількох напрямках, найактивніше – на Покровському, на який припадає третина штурмових дій противника. Українські захисники міцно тримають оборону. Наразі загальна кількість ворожих атак – 128", - йдеться у зведенні.

Куп’янський напрямок. Окупанти атакують в районі Новоселівки. Це вже п’ята спроба покращити власні позицій на напрямку, чотири попередні – відбито.

На Лиманському напрямку зараз точаться сім з 23 боєзіткнень з початку цієї доби. Ворог намагається діяти в районах Греківки, Копанок, Макіївки, Невського, Торського, Серебрянського лісництва та Синьківки.

За попередньою інформацією, на цьому напрямку окупанти за сьогодні втратили 92 особи, знищено одну БМП та одну САУ. Пошкоджено автомобіль, гармату та міномет.

Тривають чотири бої в районах Роздолівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Загалом сьогодні ворог атакував на цьому напрямку 21 раз.

На Краматорському напрямку окупанти намагаються просунутися в районах Часового Яру, Іванівського та Калинівки. Загалом, протягом доби, тут відбулося дев’ять штурмових дій агресора.

Торецький напрямок. Вісім боєзіткнень за сьогодні, два – триває. Продовжуються атаки в районі Південного та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку 38 разів за сьогодні відбувалися боєзіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають 11 з них, а саме - в районах Сокола, Новоолександрівки, Євгенівки та Воздвиженки. Також ворог завдав ракетного удару в районі міста Покровськ.

"На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу та завдавати йому максимальних втрат на всій лінії фронту", - резюмували у Генштабі.

Генштаб про ситуацію на фронті: на Покровському та Торецькому напрямках ворог нарощує темпи наступальних дій22.06.24, 17:55 • 29653 перегляди

Антоніна Туманова

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