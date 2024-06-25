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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1180 оккупантов и 18 боевых машин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1180 оккупантов и 18 боевых машин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

25 июня 2024, 04:05  •  824 просмотра

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С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 536 840 человек личного состава и 8035 танков.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 536 840 человек, 8035 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 536 840 (+1180) человек,
  • танков - 8035 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 15431 (+18) ед,
  • артиллерийских систем -  14281 (+35) ед,
  • РСЗВ  - 1108 (+0) ед,
  • средства ППО - 863 (+0) ед,
  • самолетов - 359 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11413 (+31),
  • крылатые ракеты - 2324 (+1),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19362 (+58) ед,
  • специальная техника - 2403 (+6).
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Силы обороны ударили по трем районам сосредоточения вооружения врага - Генштаб24 июня 2024, 20:22 • 20002 просмотра

Лилия Подоляк

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