Еще плюс 1180 оккупантов и 18 боевых машин: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 536 840 человек личного состава и 8035 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 536 840 человек, 8035 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 536 840 (+1180) человек,
- танков - 8035 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 15431 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 14281 (+35) ед,
- РСЗВ - 1108 (+0) ед,
- средства ППО - 863 (+0) ед,
- самолетов - 359 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11413 (+31),
- крылатые ракеты - 2324 (+1),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19362 (+58) ед,
- специальная техника - 2403 (+6).
Силы обороны ударили по трем районам сосредоточения вооружения врага - Генштаб24 июня 2024, 20:22 • 20002 просмотра
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