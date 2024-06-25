На фронте за сутки произошло 170 боевых столкновений - Генштаб

На фронте в течение 24 июня произошло 170 боевых столкновений. Силы обороны уразили три места скопления личного состава противника, один район сосредоточения военной техники и два склада боеприпасов врага. Об этом говорится в сводке Генштаба за 10:00 25 июня, передает УНН.

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По уточненной информации, за минувшие сутки, в общем, враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением шести ракет, 63 авиационных удара (в частности, сбросил 90 КАБов), совершил около 4000 обстрелов, из них 107 - из реактивных систем залпового огня, и более 1300 ударов дронами-камикадзе.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили три места скопления личного состава, один район сосредоточения ВВТ и два склада боеприпасов противника.

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