Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52
10 лютого, 22:52 • 24515 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12
10 лютого, 20:12 • 26946 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам'яті" на Олімпіаді-2026
10 лютого, 17:38
10 лютого, 17:38 • 25551 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08
10 лютого, 17:08 • 27881 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55
10 лютого, 16:55 • 23145 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
10 лютого, 15:55
10 лютого, 15:55 • 18868 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
10 лютого, 13:08
10 лютого, 13:08 • 21867 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47
10 лютого, 12:47 • 27383 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
10 лютого, 12:43
10 лютого, 12:43 • 17337 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На фронті за добу боїв поменшало на чверть, на Покровському напрямку відбили 35 атак: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 1532 перегляди

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 126 бойових зіткнень, що на чверть менше, ніж днем раніше. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку, де відбито 35 ворожих атак.

На фронті за добу боїв поменшало на чверть, на Покровському напрямку відбили 35 атак: карта від Генштабу

126 боїв сталося на фронті минулої доби, що на чверть менше, ніж днем раніше, при цьому найгарячіше залишається на Покровському напрямку, де відбили 35 ворожих атак, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 11 лютого, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 126 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник здійснив 100 авіаційних ударів, скинув 284 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 7719 дронів-камікадзе та здійснив 3310 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 87 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Братське, Великомихайлівка, Коломійці Дніпропетровської області; Гірке, Терсянка, Долинка, Гуляйпільське, Нове Поле, Шевченківське, Зірниця, Веселянка, Комишуваха, Запорожець, Барвінівка, Верхня Терса Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, шість гармат, п’ять пунктів управління та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав 7 авіаударів, скинув 19 авіабомб, здійснив 87 обстрілів, в тому числі чотири - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Приліпка.

На Куп’янському напрямку вчора наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Лиманському напрямку ворог провів сім атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у напрямку населених пунктів Ставки, Дробишеве, Твердохлібове, Зарічне, Діброва.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки та в напрямку Озерного.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 10 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас й Гришине.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дві атаки, у бік Іванівки та Зеленого Гаю.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак окупантів - у районах Добропілля, Гуляйполя, Рибного, Лугівського та в напрямку Залізничного.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати окупантів на 11 лютого: ліквідовано ще 820 загарбників та 59 артсистем11.02.26, 06:50 • 2884 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Херсонська область
Україна