На фронте за сутки боев стало на четверть меньше, на Покровском направлении отбили 35 атак: карта от Генштаба

Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 22702 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 25481 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 24154 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 26730 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 22620 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 18481 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 21652 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 27074 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 17190 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев

Эксклюзив

10 февраля, 12:23
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 33898 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59
На фронте за сутки боев стало на четверть меньше, на Покровском направлении отбили 35 атак: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 1162 просмотра

В течение минувших суток на фронте зафиксировано 126 боевых столкновений, что на четверть меньше, чем днем ранее. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где отбито 35 вражеских атак.

На фронте за сутки боев стало на четверть меньше, на Покровском направлении отбили 35 атак: карта от Генштаба

126 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что на четверть меньше, чем днем ранее, при этом наиболее горячо остается на Покровском направлении, где отбили 35 вражеских атак, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 11 февраля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 126 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник совершил 100 авиационных ударов, сбросил 284 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 7719 дронов-камикадзе и совершил 3310 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 87 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Братское, Великомихайловка, Коломийцы Днепропетровской области; Горькое, Терсянка, Долинка, Гуляйпольское, Новое Поле, Шевченковское, Зарница, Веселянка, Камышеваха, Запорожец, Барвиновка, Верхняя Терса Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, один пункт управления БпЛА, шесть орудий, пять пунктов управления и одну другую важную цель российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес 7 авиаударов, сбросил 19 авиабомб, совершил 87 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Прилипка.

На Купянском направлении вчера наступательных действий врага не зафиксировано.

На Лиманском направлении враг провел семь атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в направлении населенных пунктов Ставки, Дробышево, Твердохлебово, Заречное, Диброва.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Резниковки и в направлении Озерного.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 10 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Покровск, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс и Гришино.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил две атаки, в сторону Ивановки и Зеленого Гая.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак оккупантов - в районах Доброполья, Гуляйполя, Рыбного, Луговского и в направлении Железнодорожного.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери оккупантов на 11 февраля: ликвидировано еще 820 захватчиков и 59 артсистем11.02.26, 06:50

Юлия Шрамко

