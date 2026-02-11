На фронте за сутки боев стало на четверть меньше, на Покровском направлении отбили 35 атак: карта от Генштаба

126 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, что на четверть меньше, чем днем ранее, при этом наиболее горячо остается на Покровском направлении, где отбили 35 вражеских атак, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 11 февраля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 126 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник совершил 100 авиационных ударов, сбросил 284 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 7719 дронов-камикадзе и совершил 3310 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 87 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Братское, Великомихайловка, Коломийцы Днепропетровской области; Горькое, Терсянка, Долинка, Гуляйпольское, Новое Поле, Шевченковское, Зарница, Веселянка, Камышеваха, Запорожец, Барвиновка, Верхняя Терса Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, один пункт управления БпЛА, шесть орудий, пять пунктов управления и одну другую важную цель российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес 7 авиаударов, сбросил 19 авиабомб, совершил 87 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Прилипка.

На Купянском направлении вчера наступательных действий врага не зафиксировано.

На Лиманском направлении враг провел семь атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в направлении населенных пунктов Ставки, Дробышево, Твердохлебово, Заречное, Диброва.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закитного, Резниковки и в направлении Озерного.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 10 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Покровск, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс и Гришино.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил две атаки, в сторону Ивановки и Зеленого Гая.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак оккупантов - в районах Доброполья, Гуляйполя, Рыбного, Луговского и в направлении Железнодорожного.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери оккупантов на 11 февраля: ликвидировано еще 820 захватчиков и 59 артсистем